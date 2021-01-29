Держгеокадастр виявив численні порушення земельного законодавства

Управління з контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру лише за 5 днів січня виявило 212 порушень законодавства.

Джерело: Держгеокадастр

З 18 по 22 січня 2021 року управлінням з контролю за використанням та охороною земель, яке діє у складі головних управлінь Держгеокадастру в областях, здійснено 323 заходи державного нагляду за використанням та охороною земель. За результатами перевірок виявлено 212 порушень земельного законодавства.

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За вказаний період нараховано шкоду, заподіяну внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу на суму у розмірі 468 959 гривень. У добровільному порядку відшкодовано 322 276 гривень.

До органів прокуратури і органів досудового слідства направлено 54 матеріали про порушення вимог законодавства, зокрема, які містять ознаки злочинів.

Найбільше порушень зафіксовано у Житомирській області. Один із випадків – там було виявлено нецільове використання земельної ділянки та зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу з території загальною площею майже 11 гектарів. Визначена шкода за цими порушеннями складає 777 656 гривень.

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