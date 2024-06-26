Експорт зерна тримає стабільний рівень

Варто зазначити, що станом на 26 червня минулого року загальний обсяг відвантажень становив 48,424 мільйонів тонн, з яких у червні – 3,087 мільйонів тонн.

Читайте також В Україні оголосили нові ціни на зернові

З початку поточного сезону було експортовано:

пшениці – 18,123 мільйони тонн (у червні – 686 тисяч тонн) проти 16,6 мільйонів тонн станом на 26 червня минулого року;

ячменю – 2,461 мільйона тонн (75 тисяч тонн) проти 2,68 мільйонів тонн минулого року;

жита – 1,6 тисяч тонн (жодного в червні) проти 18 тисяч тонн минулого року;

кукурудзи – 28,416 мільйонів тонн (1,366 мільйонів тонн) проти 28,8 мільйонів тонн минулого року.

Сумарний експорт українського борошна станом на 21 червня, як і раніше, значно поступається минулорічному показнику (151 тисяча тонн) і становить 96,7 тисяч тонн (у червні – 4,2 тисячі тонн), зокрема пшеничного – 91,3 тисяч тонн (у червні – 4,1 тисяча тонн).

Україна поборола "чорний експорт" зерна