Експортний провал: Україна скоротила продажі цукру в 30 разів
Джерело:24 канал
Україна у першому півріччі 2021 року експортувала лише 2,2 тисячі тонн бурякового цукру, що істотно поступається показнику аналогічного періоду-2020.
Торік за перше півріччя Україна експортувала 62,8 тисяч тонн, повідомляє Науково-практичний центр бурякоцукрового виробництва з посиланням на дані Держмитслужби України. Різниця з нинішнім роком вражаюча.
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Хто найбільші імпортери українського цукру?
Найбільшими імпортерами українського цукру в січні-червні 2021 року були Ізраїль – 41,79% загального обсягу (в грошовому вираженні), Німеччина – 29,59% і Молдова – 15,44%.
Імпорт цукру в Україну
Імпорт цукру до країни в зазначений період оцінюється в майже 102,5 тисячі тонн. Найбільшими країнами-постачальниками цукру до України в першому півріччі були Бразилія – 58,39%, Польща – 27,08% і Бельгія – 4,34%.
Яка ціна цукру?
Вартість цукру в українських магазинах тимчасово демонструватиме стабільність. Але вже незабаром українці побачать нове подорожчання, вважають експерти. Чому?
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