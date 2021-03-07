Фермери знижують ціну на буряк

Попри зниження запасів буряка, ціна на овоч зменшується.

Минулого тижня ціни на буряк зросли, що спровокувало зниження торгової активності в даному сегменті.

Цікаво Найпопулярніші квіти 8 березня зросли в ціні: причина не в ажіотажі

У результаті фермери змушені знижувати ціну на продукцію, хоча запаси буряка у сховищах вже практично нульові.

Тиждень тому ціни на буряк доходили до 7 гривень/кілограм, а вже цього тижня опустилися до 4,5-6 гривень/кілограм. Середнє зниження ціни складає 12%.

За спостереженнями аналітиків, зараз ціни на столовий буряк в середньому в 2 рази вище, ніж на початку березня 2020 року.

Науковці виявили унікальну властивість томатів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24