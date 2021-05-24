Фініш земельної реформи, що буде з цінами на полуницю і черешню: найважливіші агроновини тижня

Верховна Рада ухвалила закон про продаж землі через електронні аукціони. Ціни на полуницю та черешні "лякають" покупців, а кукурудза дешевшає. Ці та інші новини – у традиційному огляді тижня Агро24 (17 – 23 травня).

Народні депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

За проєкт закону проголосували 272 народних депутата, і його вже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков. Тепер документ має візувати президент Володимир Зеленський, після чого Україна зробить заключний крок до відкриття ринку землі.

Зверніть увагу! Ринок землі: як продати пай після 1 липня 2021 року

Які основні положення законопроєкту №2195? Читайте у матералі Агро24 "Продаж землі через електронні аукціони: що зміниться для власників і покупців".



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Дорогі полуниці та черешні



Черешні не поспішають дешевшати

У магазинах та на ринках України вже з'явилися полуниці й черешні. Проте покупці поки що не дуже активні – їх серйозно відлякує висока ціна.

Які причини дорожнечі? Через холодну погоду ґрунтової полуниці в Україні ще нема, а черешня на наших прилавках взагалі поки що лише імпортна.

Що буде далі? Читайте в новині "Коли полуниця та черешня стануть дешевими: прогноз".

Кукурудза дешевшає



Кукурудза зробила "ціновий" стрибок

Ще тиждень тому закупівельні ціни на кукурудзу в Україні сягали рекордних 9100-9150 гривень за тонну. Але буквально за кілька днів ціна знизилася, і зерно почали продавати з доставкою на завод по 8200-8300 гривень.

Варто відзначити, що загалом за сезон Україна вже експортувала 19,8 мільйонів тонн кукурудзи, що на 38% менше минулорічного показника.

Детальніше читайте на Агро24 – "В Украні різко впала ціна на кукурудзу".

Тренди у вирощуванні соняшника



Соняшник – дуже цінна культура

Прискіплива увага нині до ще однієї стратегічної для України культури – соняшнику.

За прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), у поточному маркетинговому році Україна збільшить виробництво соняшникової олії на 17% та наростить експорт на 18%.

З погляду на це, варто звернути увагу, якими будуть "Головні тренди у вирощуванні соняшника".

Китай – №1

Українська зернова асоціація назвала країну, яка є найбільшим покупцем нашої аграрної продукції: це – Китай, на який припадає більше 25% українського експорту сільгосптоварів. Майже 30% цього обсягу становлять зернові.

Подробиці у матеріалі "Китай скуповує понад чверть української агропродукції".