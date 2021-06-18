Гальмування розвитку рослини лохини: що провокує

За спостереженнями ягідників, лохина, як і будь-який молодий саджанець, потребує обривання квіток. Це дозволяє рослині спрямувати сили на розвиток.

Як розповів співвласник ферми "Брати Лохиновичі" Ігор Філоненко, обривання квіток із саджанця необхідне для розвитку вегетативної маси рослини.

Цікаво Експерти BASF визначили найнебезпечніші хвороби соняшника

Не тільки лохині, а й будь-якому молодому саджанцю потрібно в перший рік після посадки обривати квітки, аби рослини краще розвинулися і набрали хорошу вегетативну масу. Перевірено: якщо дати рослині плодоносити в перший рік, розвиток куща загальмовується на 1-2 роки, – сказав фермер.

Він розповів, що підрізати лохину треба, починаючи із розсади у горщиках. Як правило, обрізку лохини роблять не тільки восени, а й наприкінці літа, видаляючи пагони заміщення.

Також фермер закликає звертати увагу на особливості сорту, адже кожен з них відрізняється в догляді.

Лохина стала більш поширеною культурою в Україні, що зменшило її вартість. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24