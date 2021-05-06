Головні тренди у вирощуванні соняшника

Український соняшник – один з продуктів-лідерів на світовому аграрному ринку.

У вересні 2020 року Китай став найбільшим імпортером української соняшникової олії, купивши продукції на $76,3 млн (36,7% від загального експорту соняшнику). Незначно відстала й Індія, яка закупила нерафінованої олії в Україні на $66,7 млн. А все тому, що соняшник – стратегічно важлива олійна культура, яка відіграє ключову роль у сільськогосподарському секторі України. За інформацією Держстату, 2020 року виторг від продажу соняшникової олії сягнув $5,3 млрд.

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Водночас через низку причин (від погоди до пандемії) середня врожайність соняшника по Україні залишає бажати кращого. Так, торік з площі в 6,247 млн га аграрії зібрали 13,1 млн тонн соняшнику. Тобто його врожайність становила на рівні 2 т/га й ще більше просіла у порівнянні з 2019 роком. Відтак існує потреба не стільки в збільшенні площ, скільки в зростанні врожайності на тих площах, що вже відведені під соняшник. Для цього аграріям варто сфокусуватися на повній технології вирощування: обробіток ґрунту, якісному підбору посівного матеріалу, системі захисту та збору врожаю з найменшими втратами.

Обробіток ґрунту

Дотримання сівозміни й введення до неї таких попередніх культур як кукурудза, озима пшениця або картопля допоможуть отримувати високі й сталі врожаї соняшнику. Весняне закриття вологи – обов'язкова умова передпосівного обробітку ґрунту для рослини. А в посушливих регіонах для посівів слід забезпечити щільніший контакт насіння із ґрунтом для збереження дорогоцінної вологи від випаровування.

Якісне насіння або гібриди

Якісне насіння – найкращий спосіб інвестувати у майбутній врожай. Зокрема використання гібридів соняшнику із високим генетичним потенціалом врожайності – це 50% успіху. Від того, наскільки швидко насіння зійде, а рослина набере сили й протистоятиме бур’янам і хворобам, залежить розмір та наповненість кошика, а отже – й врожайність. Тому найкращими варіантами для українського ринку є посухостійкі високоолеїнові гібриди стійкі до осипання.

Гібриди соняшнику слід обирати, враховуючи густоту стояння рослин, відповідність ґрунтово-кліматичній зоні, енергії початкового розвитку та олійності.

Гербіцидний захист

Якщо, на початкових етапах росту та розвитку соняшнику, не приділяти достатньо уваги боротьбі з бур'янами, вони можуть пригнічувати рослину й відтак призводити до втрат 10-20% (а в окремих випадках і 50%) врожаю. Лобода, щириця, осот, амброзія, вовчок соняшниковий та інші шкодочинні об’єкти заважають соняшнику не менше за розповсюджені хвороби.

Зменшити їхній вплив можна системою факторів: від сівозміни, обробки поля, практикування покривних культур до якісного використання гербіцидів. Під час вибору препарату варто звертати увагу на історію поля (які були бур’яни й чи мають вони потенціал проявитися), рослину та сам вид бур’яну.

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Фунгіцидний захист

Фунгіцидний захист став невіддільним профілактичним заходом для запобігання хворобам, які загрожують соняшнику. За даними нашого власного дослідження протягом 2016-2018 років, найпоширенішими хворобами на території України на соняшнику були фомоз, фомопсис, альтернаріоз, склеротиніоз та септоріоз. Розглянемо, як убезпечитися від кожної з них.

"Лідер" у посівах соняшника, відомий кожному українському аграрію, – фомоз. Внаслідок цієї хвороби коріння недоотримує поживних речовин і вмирає, або критично втрачає масу та вміст олії у насінні. Хвороба просувається у вигляді чорних плям від нижніх листків угору. Всього фомозом по Україні заражається майже третина посівів щороку.

Дуже схожий на попередню хворобу, але більш агресивний – фомопсис. Головна відмінність у тому, що він потребує багато вологи, тому бурі плями хвороби в пошуках води глибоко проникають в рослину, висушуючи її зсередини. Це призводить до вилягання. У посушливих регіонах розповсюджена інша темна плямистість з жовтим краєм – альтернаріоз. Для масового поширення цієї хвороби достатньо лише роси або вологості. Рослина засихає, а заражене насіння через великий вміст мікотоксинів не можна використовувати у харчовій промисловості.

Найпідступніша хвороба, що може до 8-12 років загрожувати посівам, перебуваючи у ґрунті – це склеротиніоз. Через гриб склеротинії на заражених полях небезпечно використовувати глибоку оранку, адже цим можна тільки нашкодити та спровокувати подальше розповсюдження хвороби. Хвороба має два типи зараження: наземний (контролюється препаратами) і підземний. Захистити посіви можна тільки вчасним використанням фунгіцидів та грамотною сівозміною.

Великі плями на листі соняшнику після значних опадів – це септоріоз. Дощова погода – ідеальні умови для її активного розвитку. Розповсюджується септоріоз по листю через краплі дощу зі слизовими масами.

Здорові, міцні рослини із сильним імунітетом здатні протистояти загрозам збоку хвороб. А стати такими соняшники можуть після застосування першого та єдиного морфорегулятора-фунгіцида Архітект®. Вдале поєднання трьох діючих речовин разом із потужною формуляцією дозволяє максимально розкрити потенціал культури. Використання Архітект® забезпечує набагато більше переваг для рослин соняшнику та цінностей для фермерів, аніж після просто фунгіцидів.

Як морфорегулятор, Архітект® позитивно впливає на всі органи рослини. Утворюється потужна коренева система, яка більша за масою. Це дозволяє соняшнику краще укріплюватися у ґрунті та забезпечує більш інтинсивне поглинання води та поживних речовин.

Оптимальна архітектоніка рослин

забезпечує підвищення стресостійкості та вищий врожай

Вплив на висоту, см

Листя рослини стає товщим, що краще захищає соняшник від втрати вологи та проникнення грибних хвороб, а також довше зберігається зеленим, продовжуючи процес фотосинтезу. Архітект® впливає на суттєве зменшення висоти рослин, роблячи стебла коротшими, товщими та міцнышими – зменшуючи вірогідність вилягання та знижуючи витрати енергії при транспортуванні поживних речовин і води. Сукупність цих чинників позитивно впливає на величину та виповненість кошику, що впливає на підвищення врожайності культури в усіх регіонах, де агровиробники використовують препарат.

Окупність Архітект® – 1,0 ц/га

Як фунгіцид він контролює основні листкові хвороби соняшнику: септоріоз, альтернаріоз, іржу, фомоз, фомопсис та зменшую вірогідність ураження склеротиніозом. Піраклостробін, у його складі, здатен перерозподілятися у внутрішні тканини рослини, а потім, виявивши патоген, блокувати його дихання. Завдяки цьому грибковим організмам не вистачає енергії, й вони гинуть.

В загальному рослини оброблені Архітект® формують оптимальну архітектоніку та імунітет рослин покращується. І найважливіше, що використання його є окупним починаючи від 1 центнеру з гектару прибавки. Все, що вище – ваш чистий прибуток.

Архітект® – тривала захисна фунгіцидна дія



Контроль Архітект® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га

Агроцентр BASF, Хмельницька область, 2019 рік, застосування у фазу BBCH 18-20. Фото зроблене через 70 днів після внесення

Збір врожаю

Не менш важливий своєчасний та ефективний збір врожаю – це значно збільшить потенційний прибуток виробників соняшника. Термін збору врожаю зумовлюється насамперед завершенням процесу накопичення рослинами поживних речовин.

Розрізняють три ступені зрілості: жовта, коричнева і повна. При жовтій листя стає лимонно-жовтим, а біологічна стиглість насіння становить 30-40%. Коричнева зрілість настає при вологості насіння 12-14%. За повної стиглості вологість насіння становить 10-12%, а самі рослини сухі, ламкі, насіння обсипається.

Збирання соняшнику комбайнами слід починати, коли 85-90% рослин досягли коричневої зрілості. Обов'язково слід враховувати рівень вологості під час збирання врожаю, щоб його можна було зберігати без подальшого просушування. Збирати соняшник з поля потрібно, коли вологість зерен нижча за 15%.

Пізній збір соняшнику призведе до втрати 2-3 ц/га врожаю через осипання стиглого важкого насіння соняшнику та зменшення маси насіння в кошиках, а місткість олії в насінні знизиться на 2,5-3%.

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Дотримання всіх чинників дасть змогу українським аграріям наростити врожайність соняшника без додаткового збільшення посівних площ. А це сьогодні, в умовах виснаження ґрунтів, має важливе значення. Крім того зростання врожайності соняшнику дасть змогу збільшити виробництво та експорт олії на зовнішні ринки. Україна має всі шанси тримати лідерство у виробництві соняшникової олії та насіння – ними потрібно лише скористатися.