Інвестиції в агрохімічну науку України зростуть на 30 – 50%, – прогноз

Українська агрохімічна наука отримала серйозний стимул для розвитку після прийняття змін до закону "Про пестициди та агрохімікати", яким дозволяється ввезення зразків засобів захисту рослин після підтвердження їхньої реєстрації в країні виробництва.

Таку заяву зробила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА). В пресрелізі організації зазначається, що завдяки закону №1586-ІХ вже цього сезону інвестиції в українську агрохімічну науку виростуть мінімум на 30 – 50%. Бо він скасував дискримінаційне обмеження на ввезення зразків засобів захисту рослин (ЗЗР) для державних випробувань та наукових досліджень.

Законопроєкт №1586-IX був зареєстрований у Верховній Раді 18 жовтня 2019 року. Його просував комітет з питань аграрної та земельної політики. Депутати проголосували за нього у другому читанні 30 червня 2021 року. 29 липня документ підписав Президент України.Подробиці в матеріалі Агро24

Прийняття закону є дуже важливим і з точки зору інвестиційної складової, вважають в ЄБА. Тепер є можливість модернізувати обладнання та створити нові робочі місця по всій країні, а, крім того, українські науковці отримають можливість працювати з найновішими сполуками на рівні зі своїми закордонними колегами, що дозволить прискорити впровадження сучасних стандартів оцінки безпечності препаратів.

На цю подію більше п’яти з половиною років очікував весь агрохімічний ринок, адже зазначене обмеження коштувало українському сільському господарству десятки мільярдів гривень втрат через недоотриманий урожай та вужчий і менш інноваційний асортимент механізмів контролю шкідників та хвороб у порівнянні з країнами-сусідами, – йдеться у повідомленні ЄБА.

Перші результати

В Європейській Бізнес Асоціації відзначають, що не минуло й місяця з моменту введення в дію закону, але вже з’явилися перші результати його позитивного впливу на сільське господарство країни. Так, 9 основних міжнародних виробників інноваційних ЗЗР уже запланували розпочати випробування цілої низки продуктів нового покоління в сезоні осінь-2021 – весна-2022.

Завдяки прийняттю закону уже в цьому сезоні планується розпочати державні випробування та наукові дослідження більше 70-ти інноваційних препаратів, – відзначає ЄБА. – Це принципово нові рішення, які є більш безпечними з токи зору здоров’я людини та захисту довкілля, мають менші норми витрат у порівнянні з існуючими препаратами та, відповідно, нижчі рівні залишків.

Важливі аграрні закони