Що, куди та скільки експортували

Експорт солодощів приніс загальні доходи у 213 мільйонів доларів (+40%). Разом з іншими групами "кондитерки" хлібобулочні солодощі у 2023 році продемонстрували зростання показників експорту. Кондитерські вироби вітчизняного виготовлення у 2023 році в основному продавалися в Європейський Союз, сумарні закупки держав якого склали 122 мільйони доларів або 57% від всієї вартості.

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Головними покупцями хлібобулочних солодощів з України торік стали:

Румунія — 14 тисяч тонн;

Польща — 14 тисяч тонн;

Молдова — 10 тисяч тонн;

Латвія — 5 тисяч тонн;

Німеччина — 5 тисяч тонн;

Грузія — 4 тисячі тонн;

Литва — 4 тисячі тонн;

Болгарія — 3 тисячі тонн;

Азербайджан — 3 тисячі тонн.

Динаміка експорту хлібобулочних кондитерських виробів / Фото Українська асоціація аграрного експорту

Україна тримає позиції на глобальному ринку

Доволі об'ємні поставки здійснювались також до Сполучених Штатів, Туреччини, Ізраїлю, Іраку, Саудівської Аравії, Ємену, Китаю, ОАЕ та Лівії. Таким чином, Україні принаймні вдається зберегти власні позиції в межах 30-го місця глобального рейтингу експортерів цієї групи солодощів.

Товарна структура експорту кондитерських виробів з борошна торік складалась переважно з:

солодкого сухого печива (32 тисячі тонн),

вафель (31 тисяча тонн),

сухарів і грінок (6 тисяч тонн),

пряників (4 тисячі тонн),

сухого печива (3 тисячі тонн).

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