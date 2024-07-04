Виробництво молокопродуктів стабілізувалось

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі припускає, що за останній місяць в Україні певним чином підвищилися ціни на більшість молочних продуктів внаслідок укріплення цін на молоко-сировину на внутрішньому ринку.

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Кухалейшвілі зазначає, що виробництво молока-сировини та його переробка увійшли у баланс. Надлишки молока зникли з ринку. Молокопереробним підприємствам потрібно більше молока-сировини для виробництва біржових товарів через активізацію експортної діяльності українських молочних компаній. Тому пропозиція молока-сировини в Україні обмежилась, а ціни пішли вгору.

В Україні також покращилася рентабельність виробництва біржових товарів через ріст цін на вершкове масло, сири або сухі молочні продукти на світовому ринку протягом кількох сесій GDT в травні, а також внаслідок девальвації гривні.

Актуальні ціни на молочні продукти