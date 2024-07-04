Виробництво молокопродуктів стабілізувалось
Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі припускає, що за останній місяць в Україні певним чином підвищилися ціни на більшість молочних продуктів внаслідок укріплення цін на молоко-сировину на внутрішньому ринку.
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Кухалейшвілі зазначає, що виробництво молока-сировини та його переробка увійшли у баланс. Надлишки молока зникли з ринку. Молокопереробним підприємствам потрібно більше молока-сировини для виробництва біржових товарів через активізацію експортної діяльності українських молочних компаній. Тому пропозиція молока-сировини в Україні обмежилась, а ціни пішли вгору.
В Україні також покращилася рентабельність виробництва біржових товарів через ріст цін на вершкове масло, сири або сухі молочні продукти на світовому ринку протягом кількох сесій GDT в травні, а також внаслідок девальвації гривні.
Актуальні ціни на молочні продукти
- Молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 46,98 гривень за кілограм, що на 60 копійок (+1,3%) більше порівняно до попереднього місяця і на 8,02 гривень (+17%) більше порівняно до минулорічного періоду.
- Кефір жирністю 2,5% в різній тарі в середньому коштує 55,30 гривень за кілограм, що на 45 копійок (-1%) менше ніж місяць тому і на 8,02 гривень (+15%) дорожче ніж торік.
- Сметана жирністю 15% в різній тарі в середньому коштує 133,48 гривень за кілограм, що на 93 копійки (+0,7%) більше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 21,54 гривні (+16%).
- Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках склала 92,36 гривень за кілограм, що на 91 копійку (+1%) більше ніж місяць тому і на 12,67 гривень (+14%) більше ніж торік.
- Йогурт в стаканах в середньому коштує 130,67 гривень за кілограм, що на 1,93 гривні (+1,47%) більше порівняно до кінця травня 2024 року, але на 17,09 гривень (+13%) більше порівняно до минулорічного періоду.
- Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 223,30 гривні за кілограм, що на 1,01 гривні менше (-0,45%) порівняно до попереднього місяця, але на 34,26 гривень (+15%) більше порівняно до минулорічного періоду.
- Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 422,19 гривні за кілограм, що на 6,08 гривень (+1,4%) менше ніж минулого місяця і на 81,20 гривні (+19%) дорожче ніж торік.
- Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 446,93 гривень за кілограм. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 3,20 гривень (+0,7%) і на 54,39 гривні (+12%) порівняно до минулорічного періоду.
- Сир Голландський жирністю 45% в середньому коштує 451,23 гривню за кілограм. Порівняно до попереднього місяця товар подорожчав на 6,56 гривень (+1,5%), а порівняно до минулого року сир подорожчав на 68,73 гривень (+15%).
- Середня ціна на сир Маасдам жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 534,67 гривні за кілограм, що на 12,10 гривень (-2,3%) менше ніж місяць тому. Сир коштує на 9,21 гривень (+2%) більше ніж торік.
- Сир Гауда жирністю 45% від українських компаній в середньому коштує 461,65 гривень за кілограм, що на 14,69 гривень (+3%) більше порівняно до попереднього місяця і на 75,67 гривень (+16%) дорожче ніж торік.
- Моцарелла жирністю 45% українського виробництва в середньому коштує 432,59 гривень за кілограм. Сир подешевшав на 86 копійок (+0,2%) порівняно до попереднього місяця.