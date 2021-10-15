Останній з могікан: в Україні залишився лише один виробник крохмалю
Джерело:agroday.com
Ринок виробництва крохмалю в Україні залишився на межі. Внутрішні потреби не покривають потужностей виробників.
Потребу України у крохмалі оцінюють на рівні 12 тисяч тонн на рік. Зараз в нас виготовляють 6 тисяч тонн на рік, хоча наявні потужності дозволяють виготовляти 40 – 45 тисяч тонн продукції.
Цікаво Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв
Одним з останніх виробників продукції було підприємство "Агроінтех", але вже другий рік поспіль компанія відмовилася від виробництва крохмалю.
Також припинили роботу дві потужності у Тернопільській області: Товстеньківський крохмальний завод, а також стара лінія Самослусківського крохмалезавода в Гусятині.
Повідомляється, що незабаром у Львівській області запрацює новий завод – "Централ Плейнс Груп Україна" ("CPG Україна").
Ужгородський селекціонер вивів унікальний сорт ківі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Селекціонер з Ужгорода вивів унікальний сорт ківі".