Останній з могікан: в Україні залишився лише один виробник крохмалю

15 жовтня 2021 , 10:40
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Джерело:

agroday.com

Ринок виробництва крохмалю в Україні залишився на межі. Внутрішні потреби не покривають потужностей виробників.

Потребу України у крохмалі оцінюють на рівні 12 тисяч тонн на рік. Зараз в нас виготовляють 6 тисяч тонн на рік, хоча наявні потужності дозволяють виготовляти 40 – 45 тисяч тонн продукції. 

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Одним з останніх виробників продукції було підприємство "Агроінтех", але вже другий рік поспіль компанія відмовилася від виробництва крохмалю.

Також припинили роботу дві потужності у Тернопільській області:  Товстеньківський крохмальний завод, а також стара лінія Самослусківського крохмалезавода в Гусятині. 

Повідомляється, що незабаром у Львівській області запрацює новий завод – "Централ Плейнс Груп Україна" ("CPG Україна").


 

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Автор: Ярослав Сиваківський