Овоч як засіб кинути палити: інтригуюче дослідження німецьких вчених

Німецькі фахівці виявили цікаві властивості баклажану, які допоможуть позбутися шкідливої звички.

За даними німецьких дослідників, побороти тягу до паління можна за допомогою звичайного овоча.

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Вони радять додати до свого раціону баклажан. Він містить нікотинову кислоту, або вітамін РР, внаслідок чого ефективно знижує нікотинову “ломку”.

Окрім того, цей вітамін позитивно діє на нервову систему, позбавляючи від стресу і нервового напруження, а саме стрес найчастіше і підштовхує людей до куріння сигарет. Регулярне вживання цього овочу може замінити нікотиновий пластир, який використовується для подолання нікотинової залежності.

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