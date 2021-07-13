Перші українські кавуни: чому так пізно і яка ціна

На ринки України надійшли у продаж перші партії ранніх кавунів. Ціни поки що не радують споживачів.

Цей сезон виявився несприятливим для вирощення кавунів в Україні. Навесні рясні дощі та град істотно понищили баштанні культури. Деяким виробникам навіть довелося пересівати площі під кавунами. Тож у більшості регіонів країни солодкий сезон почнеться майже на два тижні пізніше, ніж у минулі роки.

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Днями на ринки Херсонської області надійшли перші кавуни ранніх сортів. Продають їх лише поодинокі виробники, і ціни досить високі – на рівні 9-12 гривень за кілограм, що в середньому в 2,7 (!) рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Для порівняння: в 10 числах липня-2020 ціни на кавуни варіювалися в діапазоні 3-5 гривень за кілограм. Причому в подальшому ціни досить швидко знижувалися, бо кавунів на ринках було більш ніж достатньою.

Які прогнози?

Експерти EastFruit очікують, що у поточному сезоні українські кавуни масово вийдуть на ринок після 20 липня. Але далі прогнозувати не беруться. Зазвичай, у пік сезону – в середині серпня – ціни на кавуни починали різко знижуватися. Як буде цього річ – сказати поки складно.

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