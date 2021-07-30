Фомоз призводить до великих втрат врожаю. Наприклад, у 1970-х роках австралійські фермери майже припинили вирощування ріпаку, адже патоген знищував до 100% посівів. Подібне явище спостерігали й фермери зі США, Великої Британії та Канади. Втрати останніх у 1990-х оцінили в понад 30 мільйонів доларів. Саме тому сильна сприйнятливість ріпаку до грибка зупиняла його розповсюдження в світі.

Зверніть увагу! Ефективний захист і прибавка врожаю: Піктор® – найкращий фунгіцид для ріпаку в період цвітіння

Але хвороба – не вирок, з нею можна боротися.

Тарас Костина, керівник напряму маркетингу насіння підрозділу BASF Agricultural Solutions, дає поради, як запобігти хворобі або зменшити її вплив, коли вже стали помітними перші прояви фомозу.



Тарас Костина

Дотримання сівозміни

Ріпак найкраще висівати раз в 4-5 років на одному полі, змінюючи хрестоцвіті та інші культури. Бо різні види капусти та гірчиці також надзвичайно вразливі до фомозу і, навіть перезимувавши, ґрунт може передати хворобу своїм "наступникам".

Сам по собі збудник хвороби – досить слабкий патоген. Але найбільшу загрозу несуть спори, які зберігають свою життєздатність у рештках рослин чи в ґрунті протягом 4-7 років. Саме через це фахівці радять змінювати культури на одному полі кожен рік.

Аби уникнути активного розвитку хвороби в сприятливій для неї культурі, найефективніше висівати ріпак після гороху чи інших бобових культур. Після ріпаку поле найкраще засіяти зерновими. При такій послідовності посівів ґрунт насититься поживними речовинами від кожної культури й найголовніше – отримає можливість до збільшення кількості врожаю.

На замітку Два в одному: як працює на ріпаку інноваційний препарат Альтерно®

Знищення решток рослин після збирання врожаю

Підготовка ґрунту перед посівом – один з найважливіших етапів. Адже чимало патогенів можуть зберігатися в землі від 2 до 14 років. Тому важливо їх локалізувати ще до початку посівів.

Раніше, аби запобігти хворобам, аграрії вдавалися до випалювання стерні. Від такої практики слід відмовитися, адже вона знищує родючий шар землі, що робить її мало ефективною, а інколи навіть небезпечною. Дисковий обробіток стерні з подальшою глибокою оранкою ефективніше допомагає зберегти посіви від хвороб.

Використання здорового посівного матеріалу, стійкого до фомозу



Вирощування ріпаку стало можливим завдяки гену Rlm 7

Стійкість до хвороб – один з найголовніших напрямків роботи сучасних селекціонерів. Наприклад, гібриди ІНВ1030, ІНВ1188, ІНВ1166 КЛ, ІНВ1177 КЛ, ІНВ1024 та ІНВ1165 є не лише високоврожайними, але й мають ген Rlm 7, який забезпечує їм високу стійкість до фомозу.

До теми Нові гібриди озимого ріпаку як запорука високого врожаю

Загалом, резистентні до грибків та інших збудників хвороб гени почали вводитися в сорти ріпаку ще у 1980-х роках. Однак, патоген Leptosphaeria maculans з появою нових резистентних генів і сам почав мутувати, утворюючи нові раси. Лише через 20 років, на початку "нульових" науковці відкрили потенціал гену Rlm 7. Він чи не єдиний здатний протистояти збудникам. З того часу Rlm 7 почали вводити в гібриди ріпаку по всьому світу, де є великі площі цієї культури. Саме завдяки цьому гену вирощування ріпаку стало можливим.

Боротьба з бур’янами

Грибки та інші патогени вражають і бур’яни. Тому ці рослини можуть бути джерелом поширення інфекції. У випадку з посівами ріпаку, найголовніше контролювати бур'яни з родини капустяних. При перших проявах проростання та розвитку, варто негайно знищувати падалицю – аби спори не зимували і не відновилися навесні.

Ще один ефективний спосіб: поєднання матеріалу з гербіцидним захистом – наприклад, вирощування ріпаку за технологією Clearfield®. Поєднання гібридів Елмер КЛ, ІНВ1177 КЛ чи ІНВ1166 КЛ з гербіцидом Нопасаран®, в складі якого є комбінація діючих речовин – імазамокс та метазахлор, гарантує ефективну боротьбу з хрестоцвітними та злаковими бур'янами. Контроль відбувається як тих бур’янів, які вже проросли, так і додатково створюється ґрунтовий гербіцидний екран. Він працює на перспективу й попереджає проростання інших бур’янів, що можуть з’явитися пізніше.

Важливо! Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield®

Зріджені посіви



За кілька років споживання ріпаку перевищуватиме його виробництво

У зріджених посівах стебло ріпаку, зазвичай, товстіше, тобто, має більше місця для росту. Саме через це і хвороба може менш інтенсивно розвиватися. На відміну від рослин, у яких стебла тонкі. Адже підвищена вологість і висока температура повітря створюють умови, коли рослині важко протистояти збудникам.

Окрім того, загущені посіви під час вегетації ріпаку призводять до вилягання рослин. А вже пошкоджені рослини стають більш сприятливі до розвитку хвороби. Саме тому українські науковці розробили рекомендовану норму висіву насіння – не більшу за 350-550 схожих насінин на гектар.

Обробка фунгіцидами

Найкращим варіантом для запобігання розвитку хвороби є препарат Карамба® Турбо на основі мепікватхлориду та метконазолу. Останній блокує біосинтез ергостеролу у грибків. Варто розуміти, що це важливий структурний компонент багатьох грибних клітинних мембран. В такому випадку клітини патогена з часом руйнуються. Поєднання цих діючих речовин забезпечують системний і тривалий захист – до 6 тижнів.

Подробиці "Турборежим": про морфологію на ріпаку та унікальний препарат Карамба® Турбо

На озимому ріпаку для попередження фомозу достатньо буде двох обробок: восени й навесні після відновлення вегетації. Осіння обробка переважно у 2-4 або 4-6 листків допомагає рослинам перезимувати без втрат і хвороб. Адже під снігом і навесні під час танення снігового покриву грибкові патогени розвиваються особливо активно. На ярому ріпаку застосовують одну обробку, коли рослина досягає 20-30 сантиметрів у рості.

Осіння морфорегуляція

Діючі речовини Карамба® Турбо, метконазол і мепікватхлорид менше залежать від несприятливих погодних умов, адже працюють вже від +5С та разом здатні ще й здійснювати морфорегуляторний вплив: контролювати ріст надземної частини рослин ріпаку (аби не було переростання й висота рослин була однаковою), впливає на розвиток кореневої системи, допомагає сформувати оптимальну кореневу шийку, що забезпечує накопичення цукрів для зимостійкості. Тому осіння обробка посівів важлива своїм морфорегуляторним впливом. Тоді рослини не переростають занадто осінню, вдало зимують і гарно відновлюються навесні.

За кілька років споживання ріпаку перевищуватиме його виробництво. Такі прогнози дають експерти USDA. А маркетологи прогнозують ріст ринку ріпакової олії – до 36,5 мільйонів доларів у 2023 році. Пояснюють це збільшенням населення у світі й відповідно, ростом попиту на харчові продукти й енергоносії. А тому гарний врожай здорового ріпаку – запорука гарного заробітку.

Важливо! Чому варто інвестувати в ріпак, – пояснюють експерти BASF