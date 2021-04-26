Справжні захисники: про потужну дикамбу та еволюційний Стеллар® Плюс

Дикамба – одна з найактивніших і найефективніших діючих речовин для захисту рослин. Вона входить до складу багатьох сучасних гербіцидів.

В той же час, про дикамбу поширюється дивний міф – буцімто пізнє внесення гербіцидів на основі цієї речовини може негативно вплинути на рослину, зокрема, призвести до скручування листків. А це, в свою чергу, завадить розвитку культури і в перспективі значно знизить її врожайність.

Агро24 у цьому матеріалі спростує чутки про дикамбу, розкаже про механізм її дії, а також порадить ефективний гербіцид для захисту кукурудзи.

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Дикамба – шлях до визнання

Про потужний вплив дикамби на рослини науковці дізналися ще на початку 1940-х років під час лабораторних експериментів. Але серйозна розробка препарату (зі зрозумілих причин) почалася лише в 1960-х. Нові дослідження і випробування в полях засвідчили: бур’яни активно поглинають цю речовину через листя і коріння, стрімко зростають – після чого швидко гинуть через нестачу поживних речовин та сильний гормональний дисбаланс. Зовнішні прояви цього процесу виглядають так: стебла подовжуються, листки скручуються, в'януть і відмирають. При цьому злаки залишаються нечутливими до дикамби, яка рівномірно розподіляється по всій рослині і незабаром руйнується. Також значна її частина виділяється в навколишнє середовище з кореневої системи.

Після багаторічної роботи і серії вдосконалень виробники нарешті розпочали серійний випуск довгоочікуваного препарату дикамба, що застосовувався як гербіцид листової і ґрунтової дії проти бур’янів на посівах зернових культур, у садівництві, на лугах та газонах. Особливої популярності він набув у США. Зокрема, гербіцид Clarity® на основі дикамби проявив себе як ефективний захисник кукурудзи. Він забезпечує жорсткий контроль широкого спектру бур’янів, добре працює у різних погодних умовах і безпечний для культури.

Очевидна різниця

Також у США дослідили і проаналізували, якого стресу зазнає рослина після пізнього внесення дикамби – зокрема, як це впливає на скручування листя.

До вашої уваги – порівняльні фото, зроблені науковцями Університету Небраски.

На першому – кукурудза, яка зазнала гідротермічного стресу; на другому – кукурудза після пізнього внесення дикамби (висота рослини вже сягнула вище 90 сантиметрів). Різниця, як бачимо, очевидна і суттєва.

Гідротермічний стрес Пізнє внесення дикамби

(висота кукурудзи > 90 см)

Причини гідротермічного стресу можуть бути різні – наприклад, нестача вологи або сонячного світла при високих температурах. Подібні умови досить типові для нашого нестабільного клімату, тому кукурудза та інші культурні рослини регулярно страждають від такого стресу і мають проблеми з розвитком. А от пізнє внесення дикамби не завдає їм шкоди і не впливає на врожайність.

Безпечна дикамба

Про відсутність тенденції до зниження врожайності від пізнього внесення дикамби, а також від збільшення норми її використання свідчить і український досвід, що базується на прикладі даних щодо популярних препаратів Стеллар® і Стеллар® Плюс (їхні діючі речовини – дикамба + топрамезон).



Показник стиглості (ФАО) – вісь Х та прибавка або втрати врожайності від пізнього внесення – вісь Y

Величина ФАО та розмір прибавки не залежать одна від одної і є випадковими, тобто прибавка відображає лише статистичне варіювання, викликане нерівномірністю посівів, не пов'язаною з часом внесення Стеллар® Плюс. Це показує величина коефіцієнта кореляції, який в даному дослідженні дуже близький до нуля (0 = відсутність зв’язку, 1 = прямий зв’язок, -1 = обернений зв’язок)

Особливу увагу аграріям варто звернути на гербіцид Стеллар® Плюс – це покращена версія дуже популярного свого часу Стеллар®, так би мовити, наступний етап еволюції продукту.

Оновлений, потужний, зручний у використанні післясходовий гербіцид на кукурудзі, що за одне внесення забезпечить контроль усіх бур’янів впродовж сезону.

Переваги препарату

Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику

Широкий спектр дії на бур’яни

Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського

Швидкий візуальний ефект

Має тривалу ґрунтову дію завдяки топрамезону (захист протягом усього сезону)

Нова формуляція Стеллар® Плюс містить всі необхідні складники, зокрема, вбудований ад’ювант. Головна діюча речовина – топрамезон – має виражену ґрунтову дію, що, як зазначалося вище, дає рослинам тривалий захист. А знайома нам дикамба знищує понад 200 видів бур’янів.

Стеллар® Плюс максимально зручний у використанні – його не потрібно додатково змішувати з прилипачем чи розраховувати обсяги й концентрацію суміші. Препарат уже готовий до використання, тому аграрії можуть зменшити витрати на логістику й збільшити продуктивність обприскувача.

Детальніше про Стеллар® Плюс та інші препарати BASF читайте на