Про це заявила провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" кандидат економічних наук Наталія Копитець.

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Яка зараз ціна на птицю?

Оптово-відпускна ціна на птицю (тушка куряча) на початку вересня 2021 року становила 48 – 74,5 гривень за кілограм, каже експертка. Тобто за рік – з початку вересня-2020 і до нині – середня оптово-відпускна ціна в Україні зросла на 29% (тоді вона становила 58,81 гривень за кілограм).

Які причини подорожчання?

Стрімке зростання споживчих цін на м’ясо птиці спричинене кількома факторами.

По-перше, у січні – липні-2020 споживчі ціни на тушки курячі знизилися на 17%, а на філе – на 22,3%, нагадала Копитець. Це було обумовлено пандемією коронавірусу та карантинними заходами, які передбачали закриття кордонів. З одного боку експорт був призупинений, з іншого – внутрішнє споживання в Україні було обмежене низькою платоспроможністю населення.

Тому зростання цін у січні – липні-2021 обумовлене відновленням їх до рівня-2019. Адже у липні того року споживчі ціни на тушку курячу становили 61,78 гривень за кілограм, а за куряче філе – 109,19 гривень за кілограм.

По-друге, важливим фактором зростання споживчих цін у січні-липні-2021 стало скорочення на 3,5% поголів’я птиці, спричинене зростанням собівартості внаслідок здорожчання зернових культур та комбікормів.

Прогноз до кінця 2021 року

Подальшу цінову ситуацію на м’ясо птиці визначатимуть ціни на вхідні ресурси та платоспроможність населення. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2021 року можливе подорожчання всіх видів м’яса птиці на 3 – 7%.

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