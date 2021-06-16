Ринок землі: які документи необхідні для купівлі-продажу ділянки

1 липня 2021 року в Україні відкриється ринок землі. Вже на першому етапі громадяни України зможуть купляти і продавати земельні ділянки.
Багато українців уже готуються до процедури купівлі-продажу, яка, як запевняють ініціатори земельної реформи, буде максимально спрощеною.
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Які документи необхідні для оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки? Надаємо перелік для продавця і покупця.
Продавець землі повинен мати:
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Документи на право власності земельною ділянкою.
- Витяг із Держземгеокадастру.
- Звіт про експертну грошову оцінку ділянки.
- Витяг з Держреєєстру речових прав на нерухоме майно або державний акт.
Покупець землі повинен мати:
- Паспорт та ідентифікаційний код.
- Нотаріально засвідчена згода чоловіка/дружини на купівлю ділянки, паспорт та ідентифікаційний код чоловіка/дружини, свідоцтво про шлюб.