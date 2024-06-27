Ціни на ріпак ростуть

Протягом тижня експортні закупівельні ціни на ріпак в портах Чорного моря виросли на 15-20 доларів до 430-450 доларів за тонну або 19 000 – 20 400 гривень за тонну, що відповідає рівню форвардних цін та сприяє активізації продажів виробниками. Ціни попиту на ріпак з доставкою до Чехії та Румунії складають 430 – 440 євро за тонну, а до Німеччини – 440 – 450 євро за тонну, але поставки можливі не раніше вересня.

Читайте також Останній цвях в труну "чорного експорту" зерна: які важливі закони підписав президент

Експерти Spike Brokers вважають, що по форвардним контрактам в Україні продано 600-800 тисяч тонн ріпаку з поставкою у липні – січні в усіх напрямках експорту. При цьому внутрішні переробники не зможуть конкурувати з експортерами та будуть змушені очікувати липневого зниження цін під тиском нарощування пропозиції.

Канадська канола впливають на ціну ріпаку

Сприятлива погода в Канаді покращує перспективи урожаю каноли, що тисне на ціни. Так, протягом тижня на біржі у Вінніпезі липневі ф'ючерси на канолу подешевшали на 0,8% до 600 канадських доларів за тонну або 440 доларів за тонну (-12,2% за місяць), а листопадові – на 1% до 618 канадських доларів за тонну або 453 доларів за тонну (-12,1%).

У поточному сезоні станом на 16 червня Канада експортувала 5,8 мільйона тонн каноли, що на 21% поступається торішнім темпам, тому нерозпродані запаси посилюють тиск на котирування в міру наближення збирання.

Що говорять учасники глобального ринку

На паризькій MATIF серпневі ф'ючерси на ріпак протягом тижня виросли на 1% до 462 євро за тонну або 496 доларів за тонну (-6,2% за місяць) за підтримки прогнозів зниження урожаю в ЄС, але все ще залишаються під тиском падіння цін на канолу.

У червневому звіті експерти агенції MARS знизили у порівнянні з оцінками травня прогноз урожайності ріпаку в ЄС у 2024/25 МР з 3,21 до 3,16 тонн на гектар, тоді як середній 5-річний показник складає 3,17 тонн на гектар. Дощі та низькі температури в Німеччині та Франції погіршують перспективи урожаю.

За даними асоціації FEDIOL (виробників олій та протеїнів в ЄС), у травні переробка ріпаку в ЄС сягнула 1,576 мільйона тонн, що на 8,5% перевищило середній 5-річний показник. Проте у червні вона зменшиться внаслідок проведення регламентних робіт на маслозаводах, хоча загалом у 2023/24 МР країни ЄС + Велика Британія перероблять понад 26 мільйони тонн ріпаку.

Важливо У новому сезоні Євросоюзу потрібно буде компенсувати відсутність поставок ріпакового шроту з Росії та Білорусі, якого у 2023/24 МР було закуплено 316 та 254,5 тисячі тонн відповідно, або 40% та 32,5% від усього імпорту, тоді як поставки з України склали лише 161,3 тисячі тонн (20% імпорту). Для цього ЄС буде змушений додатково імпортувати понад 1 мільйон тонн ріпаку.

Ціни на рослинні олії в Україні змінились: динаміка за тиждень