Причини росту цін на ріпак

Експерти Barva Invest на засіданні в Trend&Hedge Club повідомили, що суха погода в ЄС під час сівби призвела до скорочення посівних площ. Потім в період цвітіння посіви в Німеччині, Франції та Україні були пошкоджені приморозками.

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Відповідно, урожай в ЄС точно буде меншим, ніж торік, питання лише наскільки. З огляду на скорочення власного урожаю, ЄС може збільшити імпорт ріпаку, що стане в нагоді Україні.

Прогнози на наступний сезон

В новому сезоні Канада зможе зібрати гарний урожай каноли та збільшити її поставки на світовий ринок, тоді як перспективи австралійського урожаю поки незрозумілі, хоча за прогнозами, він буде меншим, ніж торік. Тому загалом у 2024/25 маркетинговому році обсяг світової пропозиції ріпаку зменшиться, а потреба в імпорті – збільшиться.

В Україні виробництво ріпаку також скоротиться у порівнянні з попереднім сезоном, що вплине на обсяг світової пропозиції. За прогнозом USDA, переробка ріпаку зменшиться з 1 мільйона тонн у 2023/24 маркетинговому році до 0,4 мільйона тонн у 2024/25 маркетинговому році.

Важливо Сезон 2023/24 став незвичним для українського ринку, оскільки за перші 3 місяці було перероблено 0,5 мільйона тонн ріпаку, тоді як зазвичай в цей період Україна вже експортує 65% свого експортного потенціалу.

Але в новому сезоні ситуація може змінитися, оскільки забезпечений ЗСУ морський коридор сприяє активізації експорту, що посилює конкуренцію між переробниками та експортерами ріпаку та буде підтримувати ціни на ріпак на високому рівні.

Ціни на ріпак в Україні продовжують зростати