Робот для збирання фруктів: дивовижна інновація ізраїльського стартапу

Кожного року сезон збору урожаю потребує тисяч тимчасових працівників. Площа садів щороку зростає, що зумовлює велику кадрову проблему.

Згідно прогнозів, до 2050 року площа садів зросте до таких розмірів, що під час сезону садівникам не вистачатиме 50 мільйонів працівників.

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На щастя, вже зараз з'являються можливості, які можуть замінити людську працю. Ізраїльський стартап Tevel представив Flying Autonomous Robots – безпілотники для збору фруктів.

Штучний інтелект дозволяє машині безпомилково визначати, які плоди вже дозріли. Після цього робот зриває стиглі фрукти, сортує і складає їх в коробки. Таким чином, фрукти з саду одразу готові до продажу.

Повідомляється, що дані безпілотники можуть працювати вдень та вночі, а також збирати дані про врожай, зрілість, кількість і якість фруктів.

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