Ворог знущається з українських фермерів

Водночас ворога це не зупиняє від задуму штрафувати аграріїв за зниження урожайності, хоч самі у цьому і винні. Вороги запровадили санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.

Читайте також Кабмін затвердив Стратегію продовольчої безпеки: три ключові цілі

На тимчасово окупованих територіях вороги змушують всіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною. Далі він перепродає його вже за ринковими цінами, а різниця осідає в руках окупантів.

Втім, повідомляють у Центрі національного спротиву, за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитись. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією.

Британські вчені шукатимуть вкрадене українське зерно: перші лабораторії запрацюють у серпні