Ворог знущається з українських фермерів
Водночас ворога це не зупиняє від задуму штрафувати аграріїв за зниження урожайності, хоч самі у цьому і винні. Вороги запровадили санкції у вигляді зменшення закупівельної ціни на врожай.
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На тимчасово окупованих територіях вороги змушують всіх фермерів продавати зерно "державному оператору" за фіксованою ціною. Далі він перепродає його вже за ринковими цінами, а різниця осідає в руках окупантів.
Втім, повідомляють у Центрі національного спротиву, за низькі показники врожайності ціна продажу зерна для аграрія може ще зменшитись. Це і є механізм контролю галузі окупаційною адміністрацією.
Британські вчені шукатимуть вкрадене українське зерно: перші лабораторії запрацюють у серпні
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- Лабораторії для визначення походження зерна будуть розміщені в литовських портах.
- Британія використовує генетичну базу для встановлення справжнього походження зерна.
- Успіх програми може призвести до розширення на інші країни.