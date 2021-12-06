Рынок земли в Украине, который открылся 1 июля 2021 года еще очень "молодой" и активно развивается, а цена участков продолжает расти. Эксперты советуют владельцам, которые хотят заработать больше, пока воздержаться от продажи.

Сколько сейчас стоит гектар украинской земли? В каких регионах самые дорогие участки и как их будут использовать собственники? Ответы в материалах:

Как остановить цены на продукты?

В 2017 году в Украине отменили государственное регулирование цен на продукты питания. Теперь группа народных депутатов хочет его вернуть. С этой целью они подали в Верховную Раду законопроект №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании".

Авторы законопроекта предлагают осуществлять госрегулирование цен на продукты питания "путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более чем 15% от отпускной цены у их производителя".

Какие продукты могут попасть в "социальный" перечень? Есть ли госрегулирование в Евросоюзе? Об этом в статье "Цены на социальные продукты: в Раде предлагают вернуть государственное регулирование".

Дорогой сахар



Сахар дорожает

Сырье, газ и другие элементы производства сахара дорожают, поэтому уже в ближайшее время его цена также вырастет. Единственное радует: она будет повышаться не резко, а этапами.

Какой будет цена сахара? Что прогнозируют экономические эксперты? Читайте в новости "Сахар будет дорожать: какая причина".

Подделка меда



Осторожно! Мед подделывают…

Украинский мед славится вкусом и полезными свойствами. Но некоторые производители не готовы к соблюдению стандартов и прибегают к обману.

Кто подделывает мед? Как выявить подделку? Подробности в материале "В Украине много фальсифицированного меда: как легко выявить подделку".

Стимулирующая программа для аграриев



"Поймай выгоду!"

1 декабря 2021 года департамент BASF Agricultural Solutions презентовал уникальный для украинского рынка финансовый инструмент – вексель под 0,01% на покупку аграрной продукции BASF.

Таким образом мы хотим стимулировать малый и средний аграрный бизнес покупать качественную проверенную продукцию и воспользоваться всеми преимуществами продукции BASF. Ведь это – практически бесплатный вексель, который еще не был доступен на рынке Украины. Инициатива не имеет подобных аналогов, – объясняет Юрий Журавель, руководитель отдела внедрения стратегии продаж и цифровых технологий BASF Agricultural Solutions.

Как получить вексель и выгодно воспользоваться им? Читайте в статье Агро24 "Под 0,01%: в Украине впервые стартует вексельная программа для аграриев на покупку продукции BASF".