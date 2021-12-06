Ринок землі в Україні, який відкрився 1 липня 2021 року, ще дуже "молодий" і активно розвивається, а ціна ділянок продовжує зростати. Експерти радять власникам, які хочуть заробити більше, поки що утриматися від продажу.

Скільки нині коштує гектар української землі? В яких регіонах найдорожчі ділянки і як їх будуть використовувати власники? Відповіді у матеріалах:

Як вгамувати ціни на продукти?





У 2017 році в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування. Тепер група народних депутатів хоче його повернути. З цією метою вони подали до Верховної Ради законопроєкт №6374 про внесення змін до закону "Про ціни та ціноутворення".

Автори законопроєкту пропонують здійснювати держрегулювання цін на продукти харчування "шляхом встановлення граничної торгової надбавки (націнки), яка може бути не менше ніж 5% і не більше ніж 15% від відпускної ціни у їхнього виробника".

Які продукти можуть можуть потрапити у "соціальний" перелік? Чи є держрегулювання у Євросоюзі? Про це у статті "Ціни на соціальні продукти: у Раді пропонують повернути державне регулювання".

Дорогий цукор



Цукор дорожчає

Сировина, газ та інші елементи виробництва цукру дорожчають, тому вже найближчим часом його ціна також виросте. Єдине тішить: вона підвищуватися не різко, а етапами.

Якою буде ціна цукру? Що прогнозують економічні експерти? Читайте в новині "Цукор буде дорожчати: яка причина".

Підробка меду



Обережно! Мед підробляють…

Український мед славиться смаком та корисними властивостями. Але деякі виробники не готові до дотримання стандартів та вдаються до обману.

Хто підробляє мед? Як виявити підробку? Подробиці в матеріалі "В Україні багато фальсифікованого меду: як легко виявити підробку".

Стимулююча програма для аграріїв



"Упіймай вигоду!"

1 грудня 2021 року департамент BASF Agricultural Solutions презентував унікальний для українського ринку фінансовий інструмент – вексель під 0,01% на купівлю аграрної продукції BASF.

У такий спосіб ми хочемо стимулювати малий і середній аграрний бізнес купувати якісну перевірену продукцію та скористатися всіма перевагами продукції BASF. Адже це – практично безкоштовний вексель, який ще не був доступний на ринку України. Ініціатива немає подібних аналогів, – пояснює Юрій Журавель, керівник відділу впровадження стратегії продажів та цифрових технологій BASF Agricultural Solutions.

Як отримати вексель та вигідно скористатися ним? Читайте у статті Агро24 "Під 0,01%: в Україні вперше стартує вексельна програма для аграріїв на купівлю продукції BASF".