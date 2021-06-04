Цена земли после открытия рынка будет иметь три составляющие, – версия агроэксперта

4 июня 2021 , 13:23
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Источник:

AgroPolit

1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Сейчас специалисты просчитывают и прогнозируют, сколько в перспективе будет стоить отечественный гектар.

После открытия рынка земли цена за 1 гектар составит около 2500 долларов. Такое мнение во время Международной зерновой конференции Grain Ukraine высказал председатель "Бізнес-Варти", бывший депутат аграрного комитета Верховной Рады Иван Мирошниченко.

Эксперт считает, что цену на землю будут формировать три составляющие:

  • коэффициент капитализации
  • специфика земельного участка
  • отношением к земле, как к любому бизнеса

2 шага перед открытием рынка земли

Эксперты советуют владельцам земли сделать два важных шага накануне открытия рынка – позаботиться о кадастровом номере и о вещных правах на участок.

Подробнее читайте в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что нужно сделать владельцам участков накануне".

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Автор: Олег Терещенко