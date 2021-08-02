Цена на землю, проблемы заробитчан, 1 миллион на гектаре лаванды: важнейшие агроновости недели

Стоимость земли в Украине может снизиться. Дешевая голубика в Польше лишила работы гастарбайтеров. На производстве лаванды можно получить хорошую прибыль. Украинской рыбе грозит африканский сом... Эти и другие важные новости сельского хозяйства читайте в обзоре недели Агро24 (26 июля – 1 августа).

После открытия рынка земли с 1 июля 2021 года в Украине начался активный процесс купли-продажи. Но эксперты расходятся во мнениях относительно того, как в ближайшее время будет меняться стоимость участков. Большинство, в частности, представители власти – премьер-министр Денис Шмыгаль и министр агрополитики Роман Лещенко – считают, что цена будет расти. Но есть и противоположные точки зрения.

Подробнее в материале Агро24 "Цена земли в Украине может снизиться на 30-50%, – эксперт".

Стоит знать! Цена земли в Украине: где самая высокая и самая низкая

Заробитчане пострадали из-за голубики



Дешевая голубика наделала хлопот

В Польше рекордно подешевела голубика. Из-за совпадения местного сезона с зарубежным и неконтролируемый импорт закупочные цены на ягоду упали до рекордно низких 5 злотых (35 гривен) за килограмм. Это нанесло большой ущерб экономике страны и создало проблемы для заробитчан – в первую очередь, из Украины.

Подробности в новости "Дешевая голубика в Польше лишила работы украинских заробитчан".

Прибыльная лаванда



Лавандовое поле

Производство лаванды – достаточно новый для Украины вид аграрного бизнеса, но, по мнению экспертов, очень перспективный.

Владелица лавандового фермы "Лавандочка" (Ровенщина) Тамара Горак уверяет: если профессионально заниматься лавандой и правильно распределить ресурсы, можно получить высокие прибыли.

Советы фермера: "Как заработать 1 миллион гривен на гектаре лаванды".

Необычные томаты

Польские ученые из Института садоводства в Скерневицах вывели два новых гибрида томата. Они получили названия Czajka F1 (Чайка F1) и Gracja F1 (Грация F1).

Новые гибриды предназначены для выращивания на минеральной вате или в органических субстратах теплиц. Сорта отличаются хорошей скороспелостью.

О характеристиках и особенностях овоща читайте в материале "Ученые вывели новые гибриды томата".

Африканский сом против украинской рыбы



Сом – опасный хищник

Рыбные ресурсы в Одесские области в дельте Дуная могут пострадать из-за появления опасного хищника – африканского сома. Он пожирает всех остальных рыб, популяция которых заметно сократится. Особенно пострадают мальки осетровых.

Подробнее в новости "В дельте Дуная завелся африканский сом – он может полностью уничтожить местную рыбу".

CTS easyconnect набирает популярность



Технология CTS easyconnect в действии

Количество компаний-производителей СЗР, внедряющих в своем производстве технологию CTS easyconnect, продолжает расти. В июне этого года свои усилия в ведении устойчивого агробизнеса объединили Belchim Crop Protection, FMC Corporation и Rovensa Group. Компании присоединились к другим производителям – ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm и Syngenta, чтобы вывести систему easyconnect на европейский рынок.

Использование easyconnect – это ответ на обязательства ассоциации CropLife Europe по устойчивости ведения бизнеса, которые компании дали согласие выполнять.

Что такое технология CTS easyconnect и каковы ее преимущества? Читайте в аналитической статье "Рабочий раствор без потерь СЗР: технология CTS easyconnect облегчает жизнь аграриям".

Также обратите внимание! "Агро Варта": BASF стал соучредителем платформы по сбору заявок на утилизацию тары