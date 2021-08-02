Після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року в Україні розпочався активний процес купівлі-продажу. Але експерти розходяться в думках щодо того, як найближчим часом змінюватиметься вартість ділянок. Більшість, зокрема, представники влади – прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр агрополітики Роман Лещенко – вважають, що ціна буде зростати. Але є й протилежні точки зору.

Детальінше в матеріалі Агро24 "Ціна землі в Україні може знизитися на 30-50%, – експерт".

Варто знати! Ціна землі в Україні: де найвища і найнижча

Заробітчани постраждали через лохину



Дешева лохина наробила клопоту

У Польщі рекордно здешевшала лохина. Через співпадіння місцевого сезону із закордонним та неконтрольований імпорт закупівельні ціни на ягоду впали до рекордно низьких 5 злотих (35 гривень) за кілограм. Це завдало великих збитків економіці країни та створило проблеми для заробітчан – у першу чергу, з України.

Подробиці в новині "Дешева лохина у Польщі позбавила роботи українських заробітчан".

Прибуткова лаванда



Лавандове поле

Виробництво лаванди – досить новий для України вид аграрного бізнесу, але, на думку експертів, дуже перспективний.

Власниця лавандової ферми "Лавандочка" (Рівненщина) Тамара Горак запевняє: якщо професійно займатися лавандою та правильно розподілити ресурси, можна отримати високі прибутки.

Поради фермерки: "Як заробити 1 мільйон гривень на гектарі лаванди".

Незвичні томати

Польські вчені з Інституту садівництва у Скерневіцах вивели два нових гібриди томату. Вони отримали назви Czajka F1 (Чайка F1) та Gracja F1 (Грація F1).

Нові гібриди призначені для вирощування на мінеральній ваті або в органічних субстратах теплиць. Сорти відрізняються хорошою скоростиглістю.

Про характеристики і особливості овоча читайте в матеріалі "Науковці вивели нові гібриди томату".

Африканський сом проти української риби



Сом – небезпечний хижак

Рибні ресурси в Одеські області в дельті Дунаю можуть постраждати через появу небезпечного хижака – африканського сома. Він пожирає всіх інших риб, популяція яких помітно скоротиться. Особливо постраждають мальки осетрових.

Детальніше у новині "В дельті Дунаю завівся африканський сом – він може повністю знищити місцеву рибу".

CTS easyconnect набирає популярності



Технологія CTS easyconnect у дії

Кількість компаній-виробників ЗЗР, що впроваджують у своєму виробництві технологію CTS easyconnect, продовжує зростати. У червні цього року свої зусилля у веденні стійкого агробізнесу об’єднали Belchim Crop Protection, FMC Corporation та Rovensa Group. Компанії приєдналися до інших виробників – ADAMA, BASF, Certis Europe, Corteva Agriscience, Nufarm та Syngenta, щоб вивести систему easyconnect на європейський ринок.

Використання easyconnect – це відповідь на зобов’язання асоціації CropLife Europe щодо стійкості ведення бізнесу, які компанії дали згоду виконувати.

Що таке технологія CTS easyconnect і які її переваги? Читайте в аналітичній статті "Робочий розчин без втрат ЗЗР: технологія CTS easyconnect полегшує життя аграріям".

Також зверніть увагу! "Агро Варта": BASF став співзасновником платформи зі збору заявок на утилізацію тари