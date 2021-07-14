По словам эксперта отдела климата и транспорта ОО "Экодия" Дарьи Лазаревой, из-за уменьшения водности рек в Украине будет повышаться конкуренция между коммунальной сферой, энергетикой и сельским хозяйством за водные ресурсы. Украинская энергетика очень востребована в пресной, холодной воде, которой охлаждают реакторы.

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"Чем теплее эта вода будет становиться, тем опаснее будет ситуация на наших электростанциях", – подчеркнула Лазарева.

Аграрии экспериментируют с выращиванием новых культур

Вследствие глобальных изменений в природе, наблюдают миграцию климатических поясов. И хотя тропиков в Украине не будет, стоит ожидать более высокие температуры с засухами. Такая погода характерна для центральноазиатского региона. Эти изменения уже чувствует агросектор, который начинает эксперименты с нехарактерными для нашего климатического пояса культурами, например артишоком.

"На юге Украины появляются территории, пригодные при возможности использования той самой мелиорации, к сбору двух урожаев в год или к выращиванию нишевых культур, которые являются более засухоустойчивыми. Это нут, сорго", – рассказала менеджер по развитию бизнеса Maxigrain Елена Нероба.

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В Украине могут существенно возрасти площади под горох. Эта культура будет пользоваться большим спросом, учитывая спрос в мире на альтернативный протеин.

Нужно инвестировать в современные технологии

Вместе с тем не стоит надеяться, что новые культуры, которые раньше у нас нельзя было выращивать, спасут отечественный агросектор и сильно помогут в плане прибыли. От классических агрокультур, в которых Украина традиционно была сильна, никто не отказывался. Аграриям все равно нужно инвестировать в современные технологии и подстроиться под новые погодные условия. И гнаться не за количеством, а за качеством.

"Нишевые (агрокультуры – 24 канал) на то и нишевые. У них нет широкого спектра потребителей или канала сбыта. Внутри страны они непопулярны, чтобы полностью войти в рацион украинцев, а для экспорта у нас еще недостаточное количество", – отметила Нероба.

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Экологические требования способствуют конкурентоспособности

Глобальные изменения климата повлияют и на другие секторы украинской экономики, предупредили эксперты. Ближайший к нам рынок – Европейский Союз – уже давно принял инициативы, которые требуют, чтобы товар не вредил окружающей среде. Украинское экспортное производство еще не научилось соблюдать все экологические стандарты, поэтому Украина вскоре может стать неконкурентоспособным игроком на рынке ЕС.

В рамках "зеленого" соглашения европейцы будут вводить так называемый налог CВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism),

– объяснил руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель.

Таким образом европейские рынки защищают себя и это абсолютно логичное требование. Ведь если производитель не выполняет экологических требований, то его товары нет смысла допускать на рынок.

Эксперты отметили, что в мире наступила новая философия потребления. Она учитывает экологический аспект. Чем быстрее производители поймут, что их товар должен быть изготовлен с заботой об экологии, тем лучше будет для них самих.

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