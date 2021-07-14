За словами експертки відділу клімату та транспорту ГО "Екодія" Дар'ї Лазарєвої, через зменшення водності річок в Україні підвищуватиметься конкуренція між комунальною сферою, енергетикою і сільським господарством за водні ресурси. Українська енергетика є дуже питомою до прісної, прохолодної води, якою охолоджують реактори.

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"Чим теплішою ця вода ставатиме, тим небезпечнішою буде ситуація на наших електростанціях", – підкреслила Лазарєва.

Аграрії експериментують з вирощуванням нових культур

Унаслідок глобальних змін у природі, спостерігають міграцію кліматичних поясів. І хоч тропіків в Україні не буде, варто очікувати на вищі температури з посухами. Така погода характерна для центральноазійського регіону. Ці зміни вже відчуває агросектор, який починає експерименти з нехарактерними для нашого кліматичного поясу культурами, наприклад артишоком.

"На півдні України з'являються території які придатні, за можливості використовування тієї самої меліорації, до збору двох врожаїв на рік або до вирощування нішевих культур, які є більш посухостійкими. Це нут, сорго", – розповіла менеджерка з розвитку бізнесу Maxigrain Олена Нероба.

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В Україні можуть суттєво зрости площі під горохом. Ця культура користуватиметься великим попитом, з огляду на попит у світі на альтернативний протеїн.

Потрібно інвестувати в сучасні технології

Водночас не варто сподіватися, що нові культури, які раніше в нас не можна було вирощувати, врятують вітчизняний агросектор і сильно допоможуть в плані прибутку. Від класичних агрокультур, в яких Україна традиційно була сильна, ніхто не відмовлявся. Аграріям все одно треба інвестувати в сучасні технології і підлаштуватися під нові погодні умови. І гнатися не за кількістю, а за якістю.

"Нішеві (агрокультури – 24 канал) на те й нішеві. У них немає широкого спектру споживачів чи каналу збуту. Всередині країни вони непопулярні, щоб повністю увійти в раціон українців, а для експорту в нас ще недостатня кількість", – зазначила Нероба.

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Екологічні вимоги сприяють конкурентоздатності

Глобальні зміни клімату вплинуть і на інші сектори української економіки, попередили експерти. Найближчий до нас ринок – Європейський Союз – уже давно прийняв ініціативи, які вимагають, щоб товар не шкодив довкіллю. Українське експортне виробництво ще не навчилося дотримуватися всіх екологічних стандартів, тому Україна невдовзі може стати неконкурентоздатним гравцем на ринку ЄС.

У рамках "зеленої" угоди європейці запроваджуватимуть так званий податок CВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism),

– пояснив керівник сектору "Енергетика" BRDO Олексій Оржель.

У такий спосіб європейські ринки захищають себе і це абсолютно логічна вимога. Адже якщо виробник не виконує екологічних вимог, то його товари немає сенсу допускати на ринок.

Експерти зазначили, що у світі настала нова філософія споживання. Вона враховує екологічний аспект. Чим швидше виробники зрозуміють, що їхній товар має бути вироблений із турботою про екологію, тим краще буде для них самих.

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