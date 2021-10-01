Опять гречка: как может измениться цена на стратегический продукт

Гречка в Украине может подорожать уже до конца года. Эксперты называют разные цифры.

Последние два года цена на гречневую крупу стабильно росла и поднялась с 10 гривен до 50-ти. Такая тенденция может продолжится и этой осенью.

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По мнению исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового, цена может подняться на 20-30%.

50% процентов гречки, которую мы потребляем, – российского производства. Последние два года, когда Россия уменьшила производство на украинском рынке ощущается значительный дефицит. Отсюда и рост цен, – объясняет Громовой.

Подорожает, но…

Экономист Олег Пендзин соглашается с коллегой и подтверждает, что гречка таки подорожает. Но, по его мнению, не намного. Дефицита стратегической крупы также не будет.

Сегодня гречка подорожала меньше, чем общая корзина. Крупы гречневые с начала года подорожали на 16%. Поэтому максимум они будут стоить не более 50 гривен за килограмм, – подсчитывает эксперт.

Если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель просто выберет другие крупы, считает Пендзин. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 миллионов тонн различного типа зерновых.