Шкідники почали мігрувати на посіви

Шкідники почали переміщатися із лісосмуг на посіви озимої пшениці та інших культур. Якщо їм вдасться сильно пошкодити рослини, то урожай опиниться під загрозою.

Аграріїв закликають обробити рослини інсектицидами, щоб урожаю нічого не загрожувало. Разом з тим наголошується на необхідності використання препаратів, які є в "Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні".

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Препарати допоможуть захистити посіви зернових колосових культур також від злакових попелиць, злакових блішок, злакових п`явиць, злакових мух, цикадок.

Квіткоїд починає атакувати і озимий ріпак, а з часом рослина опиниться під загрозою інших шкідників.

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