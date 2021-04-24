Томат із "п’ятим смаком" з'явиться в супермаркетах України

Виробники тепличних овочів з Умані постачатимуть в українські супермаркети інноваційну новинку – коктейльний томат Yoom.
Цей сорт томату вирізняється насиченим фіолетовим кольором шкірки та червоною, майже багряною м’якоттю завдяки високій концентрації в ньому антиоксидантів.
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Томат Yoom має вдало збалансований кисло-солодкий, пікантний смак "умамі" – так званий п’ятий смак, який підсилює інтенсивність та аромат їжі.
Які перші чотири смаки?
Наука визначає 4 основних смаки, які розрізняє людина:
- солодкий смак у глюкози
- солоний смак у кухонної солі
- гіркий смак у розчині хініну
- кислий смак у лайма
Географія Yoom
Цей сорт уже вирощується в різних країнах – Австралії, Бельгії, Данії, Франції, Греції та Іспанії. Транснаціональна компанія, яка є розробником цього сорту томатів, зазначає, що на зовнішній колір помідорчиків упливає географічна широта: вони чорніші в регіонах із більшою кількістю годин сонячного світла, а в решті будуть мати світло-фіолетові тони.ТИМ ЧАСОМ…
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