Ціна на гриби в Україні може обвалитися через карантин

На ринку грибів в Україні склалася тривожна ситуація: через запровадження карантинних заходів, а саме – закриття закладів харчування, попит на шампіньйони може різко впасти – як наслідок, знизиться ціна, й виробники зазнають збитків. Саме так трапилося торік.

Як було в 2020-му? На початку року мінімальна і максимальна ціна шампіньйонів відрізнялися майже втричі. У перші три місяці ціна постійно коливалася.

Проблема 40 ферм за 4 роки: в Україні масово закриваються грибні виробництва

В такій ситуації виграли тільки ті фермери, які ризикнули в березні і квітні закласти компост в камери вирощування і вийти з урожаєм в травні, відзначають експерти. Потім карантин істотно послабили, і попит більш-менш відновився. При цьому грибів на ринку було мало, і ціна на них виросла в 2-2,5 рази.

Однією з основних причин коливання цін є ситуація на ринку, коли продається вже вирощений гриб. Ціна і обсяг визначаються "на сьогодні" або "на завтра " конкретним продавцем і покупцем. Тому якщо кількість пропозицій надмірна – ціни можуть обвалюватися дуже швидко, а якщо недостатня – швидко вирости. На такому ринку складно робити стабільний і прогнозований бізнес.

Зверніть увагу! В Україну наближаються морози: фермери поспішають продати овочі, а ціни – падають