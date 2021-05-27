Ціна хліба знову зміниться

Вже незабаром виробники можуть підвищити ціни на хліб, що прогнозувалося ще минулого року. Втім, дуже турбуватися покупцям не доведеться.

За словами фахівців, зростання цін на хліб передбачалося давно, але покупцям не варто хвилюватися.

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Подорожчання хліба становитиме 2-3% і розтягнеться на все літо. Потім коливань цін в цьому році вже не буде і вартість хліба залишиться стабільною.

Ми бачили 2020 рік зі зростаючими цінами на хліб, і подорожчання хліба і хлібобулочних виробів в 2021 році. Але подорожчання хліба, яке почалося на початку поточного року, зараз сповільнилося, — підкреслив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко Олексій Дорошенко.

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