Ціна на продукти зростає, проблеми з м'ясом, імпорт свиней заборонено: важливі агроновини тижня

В Україні та світі стабільно зростає ціна на продукти харчування. При цьому майже половина м’яса на українських прилавках – фальсифікат… Ці та інші важливі новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (3 – 9 травня).
Вже 11 місяців поспіль зростають світові ціни на продукти харчування. Таку невтішну інформацію оприлюднила продовольча і сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй (ФАО) у своєму звіті за квітень 2021 року.
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Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в квітні склало 120,9 пункта – це найвищий рівень з 2013 року. Проте в номінальному вираженні воно все ще на 12% нижче історичного максимуму, досягнутого в лютому-2011.
Читайте деталі: що здорожчало найбільше і чому.
Україна "не відстає"
Україна, на жаль, дотримується загальної світової тенденції – ціни на продукти харчування у нас стабільно зростають. Зокрема, останнім часом помітно здорожчали яйця, хліб, соняшникова олія, молочна і м’ясна продукція…
Подробиці – в матеріалі Агро24.
Проблемне м'ясо
З м'ясом треба бути обережним
Окрім зростання цін на продукти, українцям дошкуляє інша біда – фальсифікат. Так, експерти стверджують, що близько 40% м'яса на українських прилавках –підробна або неякісна продукція.
Як українцям визначити якість м'яса самотужки? Читайте тут!
Україна заборонила імпорт свиней з ЄС
Інша "м'ясна проблема": Україна заборонила європейським виробникам завозити в нашу країну свиней та їхню похідну продукцію. Причина – африканська чума, спалахи якої виявили у наших сусідів – Румунії та Угорщини.
Деталі – в новині Агро24.
Аграріям – до уваги!
Тим часом, в Україні тривають весняно-польові роботи. Один із пріоритетних напрямків у наших аграріїв – вирощування соняшнику, який є ключовою культурою у сільськогосподарському секторі. За інформацією Держстату, в 2020 році виторг від продажу соняшникової олії сягнув 5,3 мільярди доларів.
Соняшник – стратегічна культура для України
Водночас через низку причин (від погоди до пандемії) середня врожайність соняшника в Україні залишає бажати кращого. І є потреба не стільки в збільшенні площ, скільки в зростанні врожайності на тих площах, що вже відведені під соняшник. Для цього аграріям варто сфокусуватися на повній технології вирощування: обробіток ґрунту, якісний підбір посівного матеріалу, система захисту та збір урожаю з найменшими втратами.
Читайте про це актуальну статтю Агро24:
"Головні тренди у вирощуванні соняшника".
Важливий напрямок роботи аграріїв – боротьба з бур’янами. Як запобігати їх поширенню на полі та як позбутися в разі появи – пояснює менеджер з маркетингу напрямку соняшника та ріпака компанії BASF Михайло Маленький у експертному матеріалі "Вовчок соняшниковий: перемогти не можна чекати".