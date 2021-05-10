Ціна на продукти зростає, проблеми з м'ясом, імпорт свиней заборонено: важливі агроновини тижня

В Україні та світі стабільно зростає ціна на продукти харчування. При цьому майже половина м’яса на українських прилавках – фальсифікат… Ці та інші важливі новини Агро24 – у традиційному огляді тижня (3 – 9 травня).

Вже 11 місяців поспіль зростають світові ціни на продукти харчування. Таку невтішну інформацію оприлюднила продовольча і сільськогосподарська Організація Об'єднаних Націй (ФАО) у своєму звіті за квітень 2021 року.

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Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО в квітні склало 120,9 пункта – це найвищий рівень з 2013 року. Проте в номінальному вираженні воно все ще на 12% нижче історичного максимуму, досягнутого в лютому-2011.

Читайте деталі: що здорожчало найбільше і чому.

Україна "не відстає"

Україна, на жаль, дотримується загальної світової тенденції – ціни на продукти харчування у нас стабільно зростають. Зокрема, останнім часом помітно здорожчали яйця, хліб, соняшникова олія, молочна і м’ясна продукція…

Подробиці – в матеріалі Агро24.

Проблемне м'ясо



З м'ясом треба бути обережним

Окрім зростання цін на продукти, українцям дошкуляє інша біда – фальсифікат. Так, експерти стверджують, що близько 40% м'яса на українських прилавках –підробна або неякісна продукція.

Як українцям визначити якість м'яса самотужки? Читайте тут!

Україна заборонила імпорт свиней з ЄС

Інша "м'ясна проблема": Україна заборонила європейським виробникам завозити в нашу країну свиней та їхню похідну продукцію. Причина – африканська чума, спалахи якої виявили у наших сусідів – Румунії та Угорщини.

Деталі – в новині Агро24.

Аграріям – до уваги!

Тим часом, в Україні тривають весняно-польові роботи. Один із пріоритетних напрямків у наших аграріїв – вирощування соняшнику, який є ключовою культурою у сільськогосподарському секторі. За інформацією Держстату, в 2020 році виторг від продажу соняшникової олії сягнув 5,3 мільярди доларів.



Соняшник – стратегічна культура для України

Водночас через низку причин (від погоди до пандемії) середня врожайність соняшника в Україні залишає бажати кращого. І є потреба не стільки в збільшенні площ, скільки в зростанні врожайності на тих площах, що вже відведені під соняшник. Для цього аграріям варто сфокусуватися на повній технології вирощування: обробіток ґрунту, якісний підбір посівного матеріалу, система захисту та збір урожаю з найменшими втратами.

Читайте про це актуальну статтю Агро24:

"Головні тренди у вирощуванні соняшника".

Важливий напрямок роботи аграріїв – боротьба з бур’янами. Як запобігати їх поширенню на полі та як позбутися в разі появи – пояснює менеджер з маркетингу напрямку соняшника та ріпака компанії BASF Михайло Маленький у експертному матеріалі "Вовчок соняшниковий: перемогти не можна чекати".

Що таке органічне сільське господарство: деталі від Агро24