Ціна сирого молока досягнула максимуму: чого чекати далі

Ціна молока-сировини впродовж останнього часу невпинно зростала. Зараз ситуація вирівнялася по всій території України.

Як показав моніторинг, ціна сирого молока вирівнялася по всій Україні. Показник досягнув свого максимуму, але цілком можливо, що продовжить ріст і у майбутньому.

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Зараз ціна літра сирого молока становить 11 гривень. У перспективі ціна може далі рости, але зараз на ринку є ряд проблем.

По-перше, виробництво сирого молока має низьку рентабельність. Окрім того, купівельна спроможність населення впала, що знизить запит покупців на молочні товари. У результаті виробники будуть змушені знизити об'єми товарів, що теж негативно вплине на ринок.

На думку експертів, швидким та ефективним рішенням може бути зниження ПДВ для товарів першої необхідності, серед яких є і молоко.

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