Ціни в Україні: що подорожчало найбільше

Вся продукція в Україні за рік зросла в ціні. Найбільші показники показали газ, соняшникова олія та цукор.

З травня 2020 року по травень 2021 року ціна на газ зросла аж на 161,6%. Соняшникова олія додала в ціні 75,2%. На третому місці лідерів подорожчання цукор – 67,2%.

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Загалом в травні продукти подорожчали на 1,7%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1-1,8%. Здешевшанням можуть похизуватися лише яйця – 17,5%.

У річному вимірі продукти подорожчали наступним чином:

хліб +16,6%;

макарони +8,6%;

риба і рибні продукти +6,2%;

молоко +5,4%;

сир і сирні продукти +6,4%;

яйця +34,4%.

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