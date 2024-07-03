Як змінились ціни на сіль та цукор

Цьогоріч ціни на цукор та сіль традиційно не були непрогнозованими. Дещо здивувала ціновою динамікою лише харчова сіль.

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Так, згідно з даними аналітиків порталу "Мінфін", вартість солі в липні порівняно із середньою ціною в червні не змінилася. Купити її, як і раніше, можна за ціною 35,74 гривень за кілограм.

Актуальні ціни на харчову сіль / Скріншот з аналітики "Мінфін"

Цукор же почав дорожчати. Сезон заготівлі ягід – малини, полуниці, смородини, агрусу – позначився на його вартості. Якщо у червні кілограм коштував 29,86 гривень, то станом на 1 липня ціна склала 30,62 гривень.

Актуальні ціни на цукор / Скріншот з аналітики "Мінфін"