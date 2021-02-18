Україна обвалила експорт баранини

У січні 2021 року експорт української баранини та козлятини становив менше 2% від минулорічного показника за аналогічний період.

Минулого місяця Україна експортувала лише 275 тонн баранини та козлятини. Це на 98,4% менше, аніж в аналогічний період минулого року.

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У грошовому еквіваленті показник впав на 97%. Загалом січневий експорт склав 1,9 мільйона доларів.

Трійка найбільших покупців української баранини виглядає так:

Туреччина

Греція

Гонконг

Разом з тим повідомляється, що з початку 2021 року Україна не купувала баранину або козлятину за кордоном.

Раніше повідомлялося, що цього року експорт української продукції може досягнути дуже високих показників. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24