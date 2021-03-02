Україна прискорила експорт пшениці

За минулий тиждень Україна відвантажила понад 300 тисяч тонн пшениці.

Минулого тижня трейдери зафіксували прискорення темпів експорту української пшениці. За минулий тиждень було експортовано понад 300 тисяч тонн зерна.

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Загалом у поточному сезоні експорт сягає 13,6 мільйона тонн. Нинішній показник поступається минулорічному на 17%.

Україна готова відвантажити ще 4 мільйони тонн пшениці, але знайти покупця буде нелегко.

Після запровадження мита на російську пшеницю вартість фрахту виросла вдвічі, що різко знизило конкурентоспроможність чорноморської пшениці у порівнянні з європейською, – пояснили аналітики.

Раніше повідомлялося, що зниження ціни на пшеницю може спровокувати зниження цін на велику кількість продуктів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24