Україна на шляху до нового експортного рекорду

Поточний маркетинговий рік став сприятливим для експортерів українского зерна.

Українським аграріям вдалося зібрати третій чи четвертий за величиною врожай зернових за увесь час незалежності.

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Це дозволить Україні досягнути нового експортного рекорду зернових. Оскільки ціни не знижуються, прибуток гарантовано перевищить минулорічний показник.

Цікаво, що у Державній фіскальній службі зазначили, що експорт зернових з України зменшився. За 2020/2021 маркетинговий рік експорт склав близько 29 мільйонів тонн, а це на 21% менше за торішній показник.

Українське тваринництво не може похизуватися схожими тенденціями та зазнає великих збитків. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24