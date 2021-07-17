Україна – в топі світових лідерів виробників малини
17 липня 2021 , 13:10Читать новость на русском
Джерело:УКАБ
Україні вдалося зайняти високе місце у світовому рейтингу виробників малини. Наші фермери та садівники зайняли почесну 7 сходинку у таблиці.
Українським фермерам та садівникам вдалося увірватися на верхівку світового рейтингу виробників малини.
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Щороку в Україні виробляють 35 тисяч тонн малини. 89% цього показника припадає на господарське вирощування.
Лідерами в рейтингу на даний момент є Росія, Мексика та Сербія, Польща та США.
Також повідомляється, що Україна значно скоротила експорт ягоди, тобто споживати більше малини стали самі українці. За кордоном нашу продукцію найчастіше купують у Польщі та Латвії.
Латвійські фермери постраждали через відсутність трудових мігрантів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Латвії через обмеження на в'їзд трудових мігрантів тонни урожаю залишились на полях".