Україна – в топі світових лідерів виробників малини

17 липня 2021 , 13:10
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Джерело:

УКАБ

Україні вдалося зайняти високе місце у світовому рейтингу виробників малини. Наші фермери та садівники зайняли почесну 7 сходинку у таблиці.

Українським фермерам та садівникам вдалося увірватися на верхівку світового рейтингу виробників малини. 

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Щороку в Україні виробляють 35 тисяч тонн малини. 89% цього показника припадає на господарське вирощування.

Лідерами в рейтингу на даний момент є Росія, Мексика та Сербія, Польща та США.

Також повідомляється, що Україна значно скоротила експорт ягоди, тобто споживати більше малини стали самі українці. За кордоном нашу продукцію найчастіше купують у Польщі та Латвії.

 

Латвійські фермери постраждали через відсутність трудових мігрантів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Латвії через обмеження на в'їзд трудових мігрантів тонни урожаю залишились на полях".
Автор: Орест Савченко