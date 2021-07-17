Україні вдалося зайняти високе місце у світовому рейтингу виробників малини. Наші фермери та садівники зайняли почесну 7 сходинку у таблиці.

Українським фермерам та садівникам вдалося увірватися на верхівку світового рейтингу виробників малини.

Цікаво Українська лохина гарно вродила і готується підкорювати Скандинавію

Щороку в Україні виробляють 35 тисяч тонн малини. 89% цього показника припадає на господарське вирощування.

Лідерами в рейтингу на даний момент є Росія, Мексика та Сербія, Польща та США.

Також повідомляється, що Україна значно скоротила експорт ягоди, тобто споживати більше малини стали самі українці. За кордоном нашу продукцію найчастіше купують у Польщі та Латвії.

Латвійські фермери постраждали через відсутність трудових мігрантів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24