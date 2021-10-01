Україна закріпилася в топ-5 продуктових експортерів до Євросоюзу

Україна увійшла до п’ятірки країн, які у першому півріччі 2021 року відправили найбільше аграрних продовольчих продуктів до Європейського Союзу.

Україна зберегла за собою четвертий рядок, який обіймала вже минулого року.

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За даними Європейської комісії, лідери аграрного продовольчого експорту в країни ЄС:

Бразилія

Великобританія

США

Україна

Китай

Від усього експорту продовольства до Євросоюзу ця п’ятірка має третину – 34%.

Загалом, у першому півріччі 2021 року світові виробники дещо зменшили обсяги експорту агропродовольчих товарів до ЄС – на 1,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше зниження спостерігалося у таких сегментах:

горіхи і спеції

тропічні фрукти

необсмажена кава

чай

фруктові соки

В той же час Євросоюз став більше закупати такі продукти: