Україні прогнозують аномальну весну: чого чекати фермерам

Цьогоріч весна відзначиться дуже рясними опадами, а березень здивує морозами.

Весна 2021 року буде аномальною, повідомила завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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Зокрема, у квітні та травні слід очікувати екстремальних опадів.

Перше серйозне потепління прийде в Україну наприкінці лютого. На жаль, воно буде не надто тривалим, адже березень дивуватиме морозами та снігом.

Перша половина лютого ще буде дуже холодною і сніжною, а от друга порадує весняним теплом.

Нещодавно аналітика показала, що озимі культури в Україні загалом не постраждали від морозів та перебували у стані зимового спокою. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24