Українське картопляне пюре програє російському через високу собівартість

Попри наявність необхідних потужностей українське підприємство майже не виготовляє сухе картопляне пюре.

Дочірнє підприємство "Левона С" попри наявність обладнання для виробництва сухого картопляного пюре майже не випускає цієї продукції. Причина – висока вартість картоплі, яку вирощує підприємство.

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Наприклад, у 2019 році собівартість картоплі в господарстві становила в середньому 3,5–4 гривні/кілограм.

Але останнім часом ми майже не виробляємо сухе картопляне пюре, бо через високу собівартість картоплі воно не може конкурувати з тим же російським, – сказав директор ДП "Левона С" Василь Левицький.

Дві третини врожаю підприємство продає та залишає на насіння, решту – переробляє на модифікований крохмаль, який значно дорожчий нативного.

Ринкова вартість нативного крохмалю — 21 гривня/кілограм, модифікованого — 50 гривень/кілограм.

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