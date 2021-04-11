На українських ринках з'явилися перші тепличні томати

Цьогорічні перші тепличні томати вже доступні для покупців. Овоч поступив на ринки цього тижня.

На поточному тижні на український ринок надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів.

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Сьогодні пропозиція місцевого томату на ринку досить обмежена, оскільки тільки поодинокі комбінати приступили до збору даної продукції. Перші великі партії комбінати зможуть відвантажувати не раніше, ніж в середині поточного місяця.

Зараз український тепличний томат коштує 50-65 гривень/кілограм. Головним конкурентом є турецький імпортований томат, що коштує 23-35 гривень/кілограм.

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