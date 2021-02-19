Український цукор найдорожчий у світі

Джерело:Українські Новини
Ціна на цукор в Україні на 30-40% перевищує світові показники, а на імпорт продукції діє заборонне мито.
Як розповів голова асоціації "Укркондпром" Олександр Балдинюк, ціна на цукор в Україні декілька місяців на 30-40% перевищує світовий показник. Через це ціни на кондитерські вироби виросли щонайменше на 10%.
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Причини різні. Зокрема, це і світові тренди зростання цін на сировину АПК в умовах незрозумілих прогнозів подальшого впливу пандемії на світову економіку. Україна повторює світові сировинні цінові тренди, але з нашою внутрішньоукраїнською специфікою. Наприклад, ціна на цукор в Україні кілька місяців є на 30-40% вищою за світові ціни. Можна було б імпортувати цукор, але заважає заборонне мито, — сказав він.
Також Олександр Балдинюк розповів, що те саме стосується і зерна. Багато країн завбачливо закуповують пшеницю, жито, масло, щоб потім здійснювати товарні інтервенції, пом’якшуючи цінові диспропорції на внутрішніх ринках.
Україна експортує мільйони тонн зерна і фактично скасувала можливість застосування товарних інтервенцій. Внаслідок цього попри профіцит зерна його ціна тримається на дуже високому рівні.У США винайшли сорти полуниці, які мають великий урожай та чудові смакові якості. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Смачна полуниця з високою врожайністю: у США вивели два нові сорти ягоди".