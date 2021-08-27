Український виробник випускатиме чипси на всі смаки

Відома українська компанія hiSnack планує суттєво розширити лінійку своїх фруктових та овочевих чипсів.

Вже найближчим часом hiSnack готується переробляти персики, сливи, дині та кавуни. Про це повідомив засновник компанії Олександр Янов у коментарі журналу "Садівництву по-українськи".

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У супермаркеті, де продається наша продукція, постійно вимагають: давайте щось нове й нове, – каже Янов. – Тому ми моніторимо ринки. Моя знайома – відомий шеф-кухар – нещодавно повернулась із Америки та привезла дуже гарні ідеї, що можна робити. Ми зараз опановуємо переробку овочів.

Що вже випускає і що планує hiSnack

У компанії hiSnack вже є лінійка чипсів – гарбуз, буряк, помідор, батат, морква. Незабаром ці продукти з'являться у новому варіанті – зі спеціями. Плюс у розробці чипси із сушеної кольорової капусти і броколі. Але перед тим, як новинки потраплять у випускову лінійку, протягом 2 – 3 місяців триватимуть тестування.

Ставка на мікс

hiSnack уже запустила на потік яблучні, кокосові, ананасові та апельсинові чипси. Велику ставку виробник робить на міксовані продукти.

У нас обмежене місце на полиці, і ми повинні були виставляти те, що краще продається, тому постійно змінювали асортимент, – зізнається Янов.

Проаналізувавши продажі, hiSnack визначилася з набором міксів, які продаються найкраще:

тропічний (всі екзотичні фрукти)

локальний (сливи, персики, груші, дині, кавуни)

Гарним попитом також користуються суміші з горіхами, фруктами та овочами – такі, наприклад, як, здавалося б, мало поєднувані солоні горішки з помідорами.

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