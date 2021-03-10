Українську "молочку" продаватимуть в Японії

Україна отримала від уряду Японії ветеринарний сертифікат для експорту сирого молока та молочних продуктів. Віднині ці українські вироби можна постачати на японський ринок.

Україна продовжує працювати в напрямку розширення співробітництва з міжнародними партнерами, – каже голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька. – Це дуже добра новина для українських виробників, зацікавлених у експорті сирого молока та молочних продуктів: відкрито ринок одного з найбільших стратегічних партнерів для українського експорту харчових продуктів – Японії.

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Новий ветеринарний сертифікат уже доступний на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України".

Зараз Держпродспоживслужба співпрацює з міжнародними партнерами для розширення збуту в 30 країн по різних товарних позиціях, серед яких – продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Україна – ЄС

За даними Інституту аграрної економіки, торговий оборот сільськогосподарською продукцією між Україною і Євросоюзом у 2020 році склав 10,2 мільярда доларів. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24.

Нетиповий імпорт

Торік Україна активно купляла за кордоном деякі нетипові для нашого ринку аграрні товари. Про це читайте в новинах Агро24: