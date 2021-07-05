Як українці "зрадили" салу і що треба знати про ринок землі: найважливіші агроновини тижня

1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок землі. Що це означає для українців? Тим часом, науковці розробили нові сорти овочів, а статистики здивували даними щодо свинини… Ці та інші новини читайте у традиційному огляді тижня Агро24 (28 червня – 4 липня).

Відкриття ринку сколихнуло Україну і українців – земля нарешті стала товаром, її можна купити і продати. Але – "не всю і не всім"! Хто може купити землю? Що необхідно здійснити для реєстрації права власності на землю? Для чого потрібен кадастровий номер? Коли може бути припинено договір оренди землі?

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: що треба знати про купівлю, продаж і оренду

Експерти Мінюсту України зібрали найпопулярніші та найважливіші питання, які виникли в українців щодо земельного законодавства, та надали відповіді на них.

Знищення черешні

На Запоріжжі склалася прикра ситуація. Цього року гарно вродила черешня, фермери отримали високий урожай – але змушені знищувати ягоди прямо в садах, бо їх ніхто не купляє.

Про таку нечувану прикрість читайте тут: "Українські фермери знищують черешню: сумне відео".

Негіркі огірки



Білі огірки

Огірки інколи можуть мати гіркуватий присмак, що не завжди подобається споживачам. Науковці знайшли спосіб виріити проблеми – вивели огірки, які приємно здивують усіх. Назва говорить сама за себе – "Білий ангел"!

Які на смак ці "янголята" і чим відрізняються від інших огірків? Читайте в новині Агро24 "Огірок без гіркого смаку: вчені вивели новий овоч".

Родючий часник

Тим часом, селекціонер із Білої Церкви Зиновій Сич разом з партнерами створили новий сорт часнику – "Айдер". Він може похизуватися високою родючістю – 12 тонн з гектара! А також – стійкістю до хвороб і шкідників.

Подробиці тут – "В Україні вивели новий родючий сорт часнику: які його особливості".



Часник пасує до сала / Фото Pixabay

Чистимо і смакуємо!

Овочі та фрукти – обов'язкові елементи нашого раціону. Але перед вживанням їх варто очистити від бруду, воску та можливих хімікатів. Мити продукти милом не варто – залишки засобу можуть проникнути всередину продукту і викликати розлад шлунково-кишкового тракту.

Тоді що робити? Читайте у статті "Як очистити овочі та фрукти від хімікатів: порада експертів".

Українці "зрадили" салу

Українці стали споживати набагато менше свинини. За останні 5 років показник знизився на 7 (!) кілограм на душу населення – це майже третину!

На думку експертів, українці в порівнянні з європейськими країнами "не доїдають свинини". Також нас може очікувати дефіцит сала, адже вирощування свиней в Україні втратило рентабельність…

Чому так відбувається? Детальніше в матеріалі "Дефіцит сала: українцям зробили неочікуваний прогноз".

Злиття року



Цифрове рішення для інтелектуального обприскування Smart Spraying забезпечує автоматичне виявлення та боротьбу з бур’янами в режимі реального часу / Фото BASF

Всесвітньо відомі компанії Bosch та BASF створили спільне підприємство, яке вже отримало схвалення всіх органів контролю за злиттям компаній. Нова структура працюватиме в напрямку глобального збуту та продажу розумних технологій для сільського господарства під назвою Bosch BASF Smart Farming (BBSF) GmbH.

Подробиці про процес злиття та про нову компанію читайте тут: "Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства".

Також – зверніть увагу! BASF презентує модем xarvio™ CONNECT для безперебійного обміну даними з агротехнікою