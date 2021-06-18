Вчені визначили, що до 2050 року аграріям варто очікувати зменшення об'ємів урожаю. Основною причиною цього стануть кліматичні зміни.

Вчені з Бостонського університету прогнозують, що незворотне потепління клімату може спровокувати зниження світової врожайності основних сільськогосподарських культур.

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Згідно даних, до 2050 року урожайність впаде на 10%, а до кінця 21 століття варто очікувати падіння до 25%. Тому однією з основних цілей для запобігання глобальним втратам урожаю є своєрідна адаптація АПК всіх країн до мінливих умов навколишнього середовища.

Основною причиною такого негативного впливу на урожай є кліматичні зміни. Вони збільшать екстремальну спеку і зменшать кількість опадів в основних регіонах вирощування сільськогосподарських культур.

Автори дослідження аналізували всесвітню вразливість чотирьох культур: кукурудзи, рису, сої і пшениці, на які припадає 75% глобального споживання, до майбутніх змін температури і режиму опадів, викликаних зміною клімату.

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